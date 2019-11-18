Dünya Maske yasağı Hong Kongda mahkeme Temel Yasaya aykırı buldu
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Maske yasağı: Hong Kong'da mahkeme Temel Yasa'ya aykırı buldu

Maske yasağı: Hong Kong'da mahkeme Temel Yasa'ya aykırı buldu

Yüksek Mahkeme yargıçları ve biri eski 25 milletvekili gösterilerde maske takılmasının yasaklanması için mahkemeye taşıdı. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkemesi, Temel Yasa'ya "maske yasağını" aykırı olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi AA
Protestocular, Hong Kong'da polisle çatıştıktan sonra Hong Kong Politeknik Üniversitesi (PolyU) kampüsünde dinleniyor.
Protestocular, Hong Kong'da polisle çatıştıktan sonra Hong Kong Politeknik Üniversitesi (PolyU) kampüsünde dinleniyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, yönetimin uygulamaya koyduğu "maske yasağının" kentin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Hong Kong'daki polisle çatışmalar sırasında Hong Kong Politeknik Üniversitesi (PolyU) kampüsünden ayrılmaya çalışırken bir protestocu çevik kuvvet polisi tarafından gözaltına alındınn
  • Mahkeme ayrıca polislere kamusal alanda maskeleri çıkarttırma yetkisi veren düzenlemenin, güvenlik güçlerine bu yetkinin kullanılmasında sınır koymadığı ve orantısız olduğu kararına vardı.

Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu
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Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu

Protestocular, Hong Kong'daki Hong Kong Politeknik Üniversitesi kampüsünde çevik kuvvet polisi ile çarpıştı.

Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle bugün öğleden sonra iki kişinin mahkeme karşısına çıkması bekleniyordu.

Riot polis memuru, Hong Kong'daki polisle çatışmalar sırasında Hong Kong Politeknik Üniversitesi (PolyU) kampüsünden kaçmaya çalışan protestoculara silah çekti.nn

Baş Yönetici Carrie Lam, söz konusu düzenlemeyi sömürge döneminden kalma Acil Durum Yasası'na dayanarak 5 Ekim'de yürürlüğe sokmuştu. Ancak düzenleme mecliste görüşülmemişti.

Hong Kong'da askerler sokakları temizledi
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Hong Kong'da askerler sokakları temizledi

Protestocular, Hong Kong'daki Hong Kong Politeknik Üniversitesi kampüsünde çevik kuvvet polisi ile çarpıştı.

1922 tarihli Acil Durum Yasası'na dayalı bir düzenleme ilk defa mahkemeye taşınmış oldu.

Hong Kong protestolarında olaylar şiddetlendi
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Hong Kong protestolarında olaylar şiddetlendi
Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale etti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziran ayında şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.

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