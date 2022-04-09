Mehmet Öz Türk vatandaşlığından sonra mal varlığıyla gündemde

Mehmet Öz, ABD siyasetine atılmaya hazırlanırken, resmi belgelerde serveti ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

abcNEWS'in haberine göre Cumhuriyetçi Parti adayı ünlü televizyoncu Mehmet Öz'ün büyük ilaç firmalarında ve Silikon Vadisi devlerinde hatırı sayılır hissesi bulunuyor. Dr. Öz'ün Amazon ve CVS gibi şirketlere milyonlarca dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.

Haberde ABD Senatosu için Pensilvanya'da yarışan Mehmet Öz ve Demokrat Partili rakibi David McCormick'in muazzam bir servete sahip oldukları vurgulanıyor.

Mehmet Öz ve eşinin mal varlıklarının listenin verildiği haberde çiftin servetlerinin 104 ila 422 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.

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Mehmet Öz’ün “The Dr. Oz Show” isimli gündüz kuşağı programından 2.2 milyon dolar kazandığı ve Oz Media isimli medya şirketi aracılığıyla da 7 milyon dolar kazandığı açıklandı.

New York Times gazetesi Mehmet Öz için “Eğer seçilirse Senato’nun en varlıklı üyelerinden biri olacak. Şöhreti ile birlikte seçim yarışında kişisel servetini de kullandı. Dr. Öz geçen yıl kendi cebinden 5.3 milyon dolarlık harcama yaptı ve daha fazla harcama da yapabilir” yorumunu yaptı.

Lisa-Mehmet Öz

MİLYONLARCA DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Mehmet Öz ve eşinin yatırımları şöyle sıralanıyor

- Amazon hisselerinde 6 milyon ila 27 milyon dolar arasında, Microsoft'ta 1,7 milyon ila 6,6 milyon dolar arasında ve Apple ve Google'ın ana şirketi Alphabet'te 1,3 milyon ila 5,7 milyon dolar arasında hisseye sahip.

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- Thermo Fisher Scientific'te 615 bin ile 1,3 milyon dolar arasında, Johnson & Johnson'da 15 bin ile 50 bin dolar arasında, CVS ve ilaç şirketi AbbVie'de her birisi 50 bin ile 100 bin dolar arasında hisseye sahip.

- Çift, Lisa Öz'ün ailesi tarafından ortaklaşa kurulan bir şirket olan Asplundh Tree Trimming'in 11 milyon ila 51 milyon dolar arasında hissesine sahip.

-Pennsylvania’daki ünlü akaryakıt şirketi Wawa’da 6 milyon ila 30 milyon dolar arasındaki hisselerinin yanı sıra Mehmet Öz'ün geçen yıla kadar yönetim kurulunda yer aldığı çevrimiçi sağlık katılım platformu Sharecare'in 5 milyon ila 25 milyon dolar arasındaki hisseleri yer alıyor.

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- Doğurganlık kliniği ağı Prelude Fertility'de 1,5 milyon ila 6 milyon dolar arasında hisseye ve biyoteknoloji şirketi olan Pantheryx'in 500 bin ila 1 milyon dolar arasında hisse. Mehmet Öz, bu iki şirkette yöneticisi olarak görev yaptı.

- Öz çifti ayrıca New Jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye11 milyon ila 47 milyon dolar arasında ticari ve konut amaçlı gayrimenkullere sahip.

Mehmet Öz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pensilvanya'dan senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu.

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