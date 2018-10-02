Dünya Melania Trump tek başına Afrika turuna çıktı
AMERİKA

Melania Trump 'tek başına' Afrika turuna çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen Afrika turunda Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret edecek. Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk defa uluslararası bir ziyarete çıkıyor.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret etmek üzere Afrika turuna çıktı.

  • Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk uluslararası ziyaretini Afrika'ya yapıyor.

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Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham, Afrika seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta sürecek ziyaret programının Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı kapsadığını belirtti. Grisham şunları dile getirdi:

Melania, ziyaret edeceği ülkelerin sıkıntılarını öğrenmek istiyor ve ABD'nin bu sıkıntılara nasıl çözüm bulabileceğine bakacak.

Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşmada, Afrika ülkelerini işaret ederek "hakaret" içeren kelimeler kullanmıştı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, geçen ay yaptığı açıklamada ABD'nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasının düşürüleceğini bildirmesinin ardından, Afrika'ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin sayısı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürülmüştü.

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