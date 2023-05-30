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Dünya

Mısır’da arkeolojik hazine: İki mumyalama atölyesi keşfedildi

Mısır’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. Mısır’ın antik Sakkara bölgesinde yapılan arkeoloji çalışmaları sırasında iki mumyalama atölyesi ve iki lahit keşfedildi.

17:41 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Mısır'da mumyalama atölyesi keşfedildi.

Mısır'da mumyalama atölyesi keşfedildi.

Mısır’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. Arkeoloji çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı iki atölye ile iki lahit ortaya çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi. Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi.

Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan iki lahidin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.



Kadim tarihe dayanıyor

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, mumyalama atölyelerinin tarihinin yaklaşık 2 bin 400 yıl önce hüküm süren eski Mısır'ın 30’uncu hanedanına dayandığını söyledi.


Dünya Mirası Listesi'nde

Antik Mısır'ın önemli mezarlık alanlarından biri olan Sakkara bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.


#Keşif
#Mısır
#Mumya
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