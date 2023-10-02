Mısır'da İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı

Yangını söndürmek için bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 50 ambulansın olay yerine sevk edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bu kişilerden 7'sinin ise tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Mısır medyasında yer alan haberlerde ise İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının binanın tamamını kapladığı ve bazı kısımlarının yıkıldığı aktarıldı.