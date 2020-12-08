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Dünya Modern fiziğin babası Newtonun kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı
AVRUPA

Modern fiziğin babası Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı

Modern fiziğin temellerini atan İngiliz fizikçi Isaac Newton’un İncil’de gizlenmiş kodları çözme ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere'deki Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.
Notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

Moderne fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton’'un İncil’de gizlenmiş kodların kilidini açma ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

DHA
Notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.
  • Ünlü fizikçinin Mısır'da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların dün online açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.

DHA
Notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

BELGELER GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ

Sotheby’s Müzayede evinde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz. Newton binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşünceninin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor” dedi.

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