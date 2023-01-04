Naaşlarından korkup iki yıl tutsak ettiler: Filistinli iki şehidin cenazesi ailesine teslim edildi İsrail, iki yıl önce ordu güçlerince vurularak öldürülen iki Filistinlinin naaşlarını ailelerine teslim etti. Naaşları teslim edilen Eşref Helse ve Muhammed Amr adlı Filistinliler için daha sonra cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor. Helse Mescid-i Aksa'nın kapısında, Amr'ı ise Beytullahim kentindeki bir Yahudi yerleşim birimi yakınlarında şehit edilmişti. Edinilen bilgilere göre İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Filistinlilerin sayısının 114 olduğu belirtiliyor.

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