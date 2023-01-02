'2. İntifada’dan sonraki en kanlı yıl: İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü

2022 yılında Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısı, İkinci İntifada’nın sonu olarak kabul edilen 2005 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı. İsrail’in işgal altındaki topraklarda düzenlediği saldırılarda 48’i çocuk olmak üzere en az 220 kişi hayatını kaybetti. En genç kurban, askerler tarafından kovalandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden yedi yaşındaki Rayyan Süleyman’dı. İsrail ordusu, küçük çocuğun ölümüyle ilgili sorumluluğu reddetti. Şiddet olaylarında ölen çocuklardan bazıları arasında İsrail’in Cenin’e düzenlediği bir baskın sırasında vurulan 12 yaşındaki Mahmoud Mohammad Samoudi, evinin çatı katında kedisiyle oynarken yüzünden iki kez vurulan 15 yaşındaki Jana Majdi Zakarneh ve bir garajda saklanırken vurulan 15 yaşındaki Zaid Ghonaim idi. İsrail çekicisinin çarptığı sembol isimlerden 80 yaşındaki barışçıl aktivist Süleyman el-Hathalin ve İsrail gözaltındayken ölen 80 yaşındaki Omar Mohammad Asaad da dahil olmak üzere 60 yaşın üzerinde en az üç kişi hayatını kaybetti.

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BU YIL SAYI ARTABİLİR

BM verilerine göre Batı Şeria’dan yaklaşık 9 bin 500 Filistinli yaralandı ve 3.437 baskın düzenlendi. Filistin Tutsaklar Derneği bu ayın başlarında yaptığı açıklamada 811’i çocuk olmak üzere 6.500’den fazla Filistinlinin tutuklandığını söyledi. BM, İsrail’i rekor şiddet nedeniyle kınadı ve bu yıl gelecek yıl daha fazla sayıda can kaybına tanık olabileceği konusunda uyardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. “İsrail güçleri yerleşimci zihniyetini terk etmedikçe ve işgal altındaki topraklardaki Filistinlilere haklı olarak korunan kişiler olarak davranmadıkça, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki sicili 2023’te muhtemelen daha da kötüleşecek.”

ÖLDÜRMEK İÇİN VUR POLİTİKASI

Filistinlilerin kendi askerleri tarafından öldürülmesini nadiren soruşturan İsrail ordusu, Filistinliler askerler için tehlike oluşturmazken bile “öldürmek için vur “ politikası uyguluyor. İsrailli insan hakları grubu Yesh Din’in yayınladığı bir rapor, 2017-2021 yılları arasında Filistinlilere zarar vermekle suçlanan askerlerin yüzde birinden daha azının suçla itham edildiğini ortaya koydu. Grup, askeri kolluk kuvvetlerinin “Filistinlilere zarar veren askerleri soruşturmaktan ve kovuşturmaktan sistematik olarak kaçındığı” ifadelerini kullandı.

YERLEŞİMCİLER YIKIYOR VE YOK EDİYOR

BM yetkilileri, “Silahlı ve maskeli İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere evlerinde saldırdığını, çocuklara okula giderken saldırdığını, mülkleri yok ettiğini, zeytinlikleri yaktığını ve tüm toplulukları tam bir cezasızlıkla terörize ettiğini” söylüyor. Bu yıl 755 yerleşimci saldırısından 594 mülk zarar gördü. Kudüs merkezli Arazi Araştırma Merkezi’ne göre Filistin’e ait 13.130 zeytin ağacı zarar gördü. BM uzmanları İsrailli yetkilileri yerleşimci şiddetine suç ortağı olmakla suçluyor. Uzmanlar, “İsrail güçlerinin yerleşimci saldırılarını sık sık kolaylaştırdığına, desteklediğine ve bunlara katıldığına dair rahatsız edici kanıtlar, İsrailli yerleşimcilerle Devlet şiddeti arasında ayrım yapmayı zorlaştırıyor” dedi. Yaklaşık 700 bin yerleşimci, uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki 250’den fazla yerleşim ve ileri karakolda yaşıyor.

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