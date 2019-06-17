Dünya Netahyahudan ilginç çıkış İsrail İrana izin vermeyecek
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Netahyahu'dan ilginç çıkış: İsrail İran'a izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın 10 gün içinde uranyum limitini geçme açıklaması üzerine bu ülkeye ek yaptırım çağrısında bulundu. Netanyahu; "İsrail, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Netanyahu, İsrail’in İran’a karşı olan ABD, BAE ve diğer ülkelerin tarafında yer aldığını söyledi.
Netanyahu, İsrail’in İran’a karşı olan ABD, BAE ve diğer ülkelerin tarafında yer aldığını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı resmi konutu Beit HaNassi’de düzenlenen anma töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın 10 gün içinde uranyum limitini geçme açıklaması üzerine bu ülkeye ek yaptırım çağrısında bulundu.

  • The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre İran’ın ‘300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum rezervini geçmek için geri sayım başladı ve 10 gün içinde bu limiti geçeceğiz’ açıklaması üzerine, Kudüs'ün Talbiya semtinde yer alan İsrail Cumhurbaşkanı resmi konutu Beit HaNassi’de düzenlenen bir anma töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a ek yaptırım çağrısında bulundu.

Netanyahu, konuşmasında “İran’ın bunu gerçekleştirmesi dâhilinde, uluslararası kamuoyu 2015’te yapılan nükleer anlaşmada yer alan yaptırımları İran üzerinde uygulamalı” ifadelerini kullanarak; İsrail’in İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de konuşmasında belirtti.

Netanyahu, ayrıca, İsrail’in İran’ın saldırgan tutumuna karşı olan ABD, BAE ve diğer ülkelerin tarafında yer aldığını sözlerine ekledi.

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