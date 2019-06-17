Netahyahu'dan ilginç çıkış: İsrail İran'a izin vermeyecek

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İBB'den 'makam aracı' iddialarına görselli yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, makam araçlarıyla ilgili iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüz ölçümüne ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.