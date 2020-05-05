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Dünya Nijeryada halk teşhis edilemeyen hastalıktan ölüyor
AFRİKA

Nijerya'da halk teşhis edilemeyen hastalıktan ölüyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 10 günde teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kano eyaletinde geçtiğimiz ayın başında 3 günde 150 kişi bu gizemli hastalıktan vefat etmişti.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Jigawa Eyaleti Sağlık Direktörü Dr. Abba Zakari, yaptığı açıklamada, eyalette 10 günde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zakari, eyalette böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

AA
Halk bilinmeyen hastalıktan muzdarip

Gizemli hastalıktan 3 günde 150 kişi vefat etti

Hastalığın araştırılması için Dünya Sağlık Örgütünden bir ekip geldiğini dile getiren Zakari, "Durumun Kovid-19 olup olmadığını söylemek için daha erken ama ekip çalışmalara başladı." dedi.

Kano eyaletinde geçen ayın başında gizemli bir hastalık nedeniyle 3 günde yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da şimdiye kadar 2 bin 802 Kovid-19 vakası görülürken, 93 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

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