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Dünya Nijeryada son 3 ayda 350 silahlı çete üyesi öldürüldü
AFRİKA

Nijerya'da son 3 ayda 350 silahlı çete üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında son 3 ayda silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 350 kişi öldürüldü. Ülkede motosikletli saldırılar düzenlendiği için bazı eyaletlerde motor kullanımı yasaklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Ülkenin bazı eyaletlerinde motosiklet kullanımı yasaklandı.
Ülkenin bazı eyaletlerinde motosiklet kullanımı yasaklandı.

Kaduna Emniyet Müdürü Umar Muri, basına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı farklı bölgelerinde son üç ayda silahlı çete üyelerine karşı hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini, 350 çete üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA
Çete üyeleri öldürüldü.

Motosiklet yasağı

Operasyonlarda silahlı çetelere ait 10 kampın da imha edildiğini aktaran Muri, çetelere ait çok sayıda motosiklet, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi

Muri, operasyonlarda 2 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede son dönemlerde motosikletli silahlı çetelerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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