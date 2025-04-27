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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

13:4127/04/2025, Pazar
AA
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Boko Haram'ın saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti
Boko Haram'ın saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Gwoza Bölge Emiri Mohammed Timta, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Gwoza bölgesinde iki saldırı düzenlediklerini belirtti.

Timta, saldırılarda aralarında 2 yerel güvenlik görevlisinin olduğu 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.


Kirawa yolunda devriye gezen 2 yerel güvenlik görevlisine pusu kurulduğunu anlatan Timta, 10 sivilin ise yemek pişirmek için odun toplamak üzere gittikleri kırsalda öldürüldüğünü söyledi.


Bölge sakinlerinin yaşadığı korkuya dikkati çeken Timta, "İnsanlar, artık tarlalarına gitmeye çekiniyor. Oysa yağmur sezonu öncesinde arazi hazırlıkları yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, son dönemde terör örgütü Boko Haram'ın artan saldırılarına ve adam kaçırma olaylarına işaret etmiş, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını belirtmişti.


Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.


Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.


Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.




#Boko Haram
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