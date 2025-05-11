Nükleer savaşın eşiğinden dönüldü: Pakistan ve Hindistan'dan ateşkes kararı

Hindistan’ın saldırılarına Pakistan’ın misilleme yaparak yanıt vermesi sonrası ipler kopma noktasına gelirken, ABD Başkanı Donald Trump iki nükleer gücün tam ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülkenin bağımsız bir lokasyonda görüşmelere başlayacağını kaydetti. Önceki gece Hindistan, tüm hafta tansiyonun düşürülmesi çağrılarına kulak tıkayarak bir kez daha Pakistan topraklarını hedef aldı. 6 adet balistik füze ile Pakistan askeri üslerine saldıran Hint güçleri, dün geceden sabaha Azad Keşmir bölgesinde 13 sivili öldürdü 50 kişiyi yaraladı. Pakistan, dünkü saldırılar sonrası Bünyânün Mersûs Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Hipersonik füzelerle Hint askeri üsleri hedef alınırken, hava savunma sistemlerinin ve bazı savaş uçaklarının imha edildiği duyuruldu. Çatışmaların kontrolden çıkmasından endişe duyulduğu saatlerde, iki ülke günler sonra ilk telefon görüşmesini gerçekleştirerek diplomatik kanalları yeniden faaliyete geçirdi. Günün ilerleyen saatlerinde Trump’ın ateşkes anlaşmasını duyurması yüreklere su serpti.





6 BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRDI

Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşımına göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, önceki gece Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını bildirdi. Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti.





AZAD KEŞMİR'DE 13 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Hindistan ordusunun Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Noor Khan Hava Üssü, Shorkot Hava Üssü ve Murid Hava Üssü’nün de aralarında bulunduğu önemli askeri tesislere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Hint güçlerinin Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’e gece boyu düzenledikleri saldırılarda ise 13 kişi sivil öldü, 50 kişi yaralandı. Pakistan yönetimindeki Keşmir'deki hükümet sözcüsü Mazhar Hussain Shah, El Cezire'ye verdiği demeçte, ölenler arasında 10 yaşından küçük bir kız çocuğunun olduğunu söyledi.





BÜNYÂNÜN MERSÛS OPERASYONU

Hindistan’ın birbiri ardına gerçekleştirdiği provokatif saldırılar sonrası Pakistan’dan da sert bir misilleme geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan’a karşı "Bünyânün Mersûs Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu.





S-400 BATARYALARINI İMHA ETTİ

Stratejik öneme sahip Adampur kentine hipersonik füzelerle saldırı düzenlediği ve bu saldırıda 1.5 milyar dolar değerindeki gelişmiş hava savunma sistemi S-400’ün imha edildiği kaydedildi. Pakistan güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan'a düzenlenecek operasyon için havalandı. Açıklamada, uçakların Hindistan'a ait S-400 füze savunma sistemlerini imha ettiği bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin bir süreliğine işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.





İYİ HABERİ TRUMP VERDİ

Günün ilerleyen saatlerinde ise ABD Başkanı Trump, "ABD'nin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştı" duyurusunu yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. "Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.





TARAFSIZ BÖLGEDE GÖRÜŞECEKLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile beraber son 48 saattir Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle temas halinde olduklarını söyledi. Rubio, "Ateşkesi duyurmaktan çok memnunuz. Hindistan ve Pakistan hükümetleri tarafsız bir mekanda geniş bir konu seti üzerinde görüşmelere başlayacak" açıklamasını yaptı.





12 MAYIS'TA MASA KURULACAK

Tump'ın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, "Hindistan ile ateşkes için anlaştık. Pakistan egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden asla taviz vermeden bölgede barış için çalışıyor" dedi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'la anlaşılan ateşkesin Hindistan saatine göre 17.00'da devreye gireceğini duyurdu. Pakistan Operasyonlar Müdürü'nün kendilerini aradığını ve ateşi keseceklerini söylediğini belirten Bakanlık, iki tarafın 12 Mayıs'ta masaya oturacağını ifade etti.





BÜNYÂNÜN MERSÛS NE DEMEK

Pakistan’ın operasyona verdiği isim olan Bünyânün Mersûs, Kur'an-ı Kerim’in 61’inci suresi olan Saff Suresi'nin 4 ayetinde geçen bir ifade. Ayetin Türkçe meali ise "Allah, kendi yolunda bir duvarın taşları gibi kenetlenip saf tutarak savaşanları sever" şeklinde. Pakistan yönetimi, Hindistan’ın provokasyonlarına

karşı yekpare bir tutum sergilendiğini, operasyona verdiği isimle vurgulamış oldu.





İKI ÜLKENİN NÜKLEER DOKTRİNİ

22 Nisan'da Hindistan yönetimindeki Keşmir'de gerçekleşen saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasında olası bir nükleer savaş olasılıkları tartışılmaya başlandı. Hindistan, nükleer doktrinine göre düşmanlarına nükleer saldırılar düzenleyen ilk ülke olmayacak. Sadece başka ülke tarafından nükleer bir saldırı düzenlenirse aynı şekilde misilleme yapılacak. Pakistan nükleer silah kullanımına ilişkin kapsamlı bir politika beyanını resmi olarak hiç yayınlamadığı için bu ona geçmişte tehdit ettiği gibi bir çatışmanın herhangi bir aşamasında nükleer silahları konuşlandırma esnekliğini veriyor.





Şahbaz Şerif

TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı. Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi. Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.



