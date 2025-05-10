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Dışişlerinden Pakistan-Hindistan ateşkesine ilk yorum: Memnuniyet duyuyoruz

Dışişlerinden Pakistan-Hindistan ateşkesine ilk yorum: Memnuniyet duyuyoruz

18:3210/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, taraflar "doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya" çağrıldı.

"Güney Asya'da diyalog mekanizması kurulması aşikardır"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."


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