Dünya Obama çifti Netflixle 6 film projesi için anlaştı
AMERİKA

Obama çifti Netflix'le 6 film projesi için anlaştı

Eski ABD Başkanı Barack ve eşi Michelle Obama tarafından kurulan Supreme Ground Productions'un 6 yeni projede Netflix ile birlikte çalışacağı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Obama çifti, 2018 yılında internet üzerinden &quot;seç izle&quot; hizmeti veren Netflix ile anlaşmıştı.
Obama çifti, 2018 yılında internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren Netflix ile anlaşmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack ve eşi Michelle Obama tarafından kurulan Supreme Ground Productions'un 6 yeni projede Netflix ile birlikte çalışacağı duyuruldu.

2018 yılında Netflix'le bir içerik anlaşması imzalayan Obama çiftinin projeleri belli oldu.

Obama çifti yapım şirketleri Higher Ground Productions aracılığıyla 2 dizi,4 yeni filmin hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan dizilerden Firekeeper's Daughter, Angeline Boulley'in henüz piyasaya çıkmayan yeni romanından uyarlanacak.

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ABD'nin ulusal parklarını anlatacak

18 yaşındaki Kızılderi halkına mensup genç bir kadın, bir polis soruşturmasına yardım etmek için kendi insanlarının içinde gizli bir göreve başlar. Great National Parks isimli belgesel dizisi ise Amerika'nın önemli ulusal parklarını anlatacak.

Film projelerinden Exit West'in başrolünde Riz Ahmed yer alıyor. Filmde doğaüstü bir olay nedeniyle gerçekleşen global bir göç sırasında yaşanan bir aşk hikayesi anlatılacak.

Everest'e tırmanan ilk dağcı Tenzing Norgay'in gerçek hikayesini anlatan Tenzing, 29 yaşındaki Celestina'nın ilk evliliğinin gerçekleştiği günü anlatan The Young Wife ve bilim kurgu filmi Satellite da Netflix'in yeni Obama projeleri arasında yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama 2018 yılında internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren Netflix ile anlaşmıştı.

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