Önce Münih şimdi Mannheim… Almanya'da otomobil kalabalığın arasına daldı. 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var. Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

Manheim polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor.





Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var Dünya





Münih'te de saldırı olmuştu?

Almanya'nın Münih kentinde araçlı saldırgan grev yapan kalabalığa daldı. Olay yerinde birçok yaralı olduğu bildirildi. Görüntülerde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, saldırgan aracıyla birlikte yakalandı. Daha önce Almanya'da benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Magdeburg kentinde araçlı saldırgan pazarda noel alış verişi yapan kalabalığına arasında dalmıştı.





Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var Dünya







