Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Almanya’nın Mannheim kentinde otomobil kalabalığın arasına daldı. Polis bölgede operasyon başlattı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olayın terör saldırısı mı, yoksa kaza mı olduğu tartışılıyor.
Önce Münih şimdi Mannheim… Almanya'da otomobil kalabalığın arasına daldı. 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var. Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.
Manheim polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor.
Münih'te de saldırı olmuştu?
Almanya'nın Münih kentinde araçlı saldırgan grev yapan kalabalığa daldı. Olay yerinde birçok yaralı olduğu bildirildi. Görüntülerde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, saldırgan aracıyla birlikte yakalandı. Daha önce Almanya'da benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Magdeburg kentinde araçlı saldırgan pazarda noel alış verişi yapan kalabalığına arasında dalmıştı.