Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

15:273/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, yayaların arasına girdi.
Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, yayaların arasına girdi.

Almanya’nın Mannheim kentinde otomobil kalabalığın arasına daldı. Polis bölgede operasyon başlattı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olayın terör saldırısı mı, yoksa kaza mı olduğu tartışılıyor.

Önce Münih şimdi Mannheim… Almanya'da otomobil kalabalığın arasına daldı. 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var. Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

Manheim polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor.


YouTube
Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya
03 Mart, Pazartesi

Münih'te de saldırı olmuştu?

Almanya'nın Münih kentinde araçlı saldırgan grev yapan kalabalığa daldı. Olay yerinde birçok yaralı olduğu bildirildi. Görüntülerde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, saldırgan aracıyla birlikte yakalandı. Daha önce Almanya'da benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Magdeburg kentinde araçlı saldırgan pazarda noel alış verişi yapan kalabalığına arasında dalmıştı.


YouTube
Otomobil kalabalığın arasına daldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya
03 Mart, Pazartesi



#Almanya
#yaralı
#operasyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enflasyon verileri açıklandı: İşte fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler