Dünya Özgürlük için savaş, Hong Kongdan yana ol Gösterilerin 6 ayında binlerce kişi yine sokaklarda
ASYA

Özgürlük için savaş, Hong Kong’dan yana ol: Gösterilerin 6. ayında binlerce kişi yine sokaklarda

6 aydır aralıksız devam eden hükümet karşıtı gösterilere bugün de binlerce kişi katıldı. Hong Kong’da şüphelilerin Çin’e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı gösteriler 6 aydır her Pazar günü olduğu gibi bugün de devam etti.

Haber Merkezi İHA
6 aydan bu yana göstericiler, her pazar olduğu gibi bugün de toplandı.
6 aydan bu yana göstericiler, her pazar olduğu gibi bugün de toplandı.

Genç, yaşlı halkın her kesiminin katıldığı protestolarda göstericiler, “Özgürlük için savaş, Hong Kong’dan yana ol” sloganlarıyla, kalabalık alışveriş bölgesindeki Victoria Parkı’nda toplanıp Chater Garden Parkı’na yürüdü. Gösterilere katılan Hong Konglu 40 yaşındaki bir kadın, “Bir Hong Konglu olarak ölene kadar özgürlük için mücadele edeceğim” dedi.

6 aydır gösteriler durmadan devam ediyor.

Hong Kong'da eylemciler AVM'leri bastı
OYNAT 01:26
Hong Kong'da eylemciler AVM'leri bastı
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor. Eylemciler, Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine girerek protestolarını sürdürdü.
  • Hong Kong polisi, bugün düzenlenen gösterilerde 20 ve 63 yaşları arasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde çakı, maytap, 105 adet mermi ve yarı otomatik tabanca dahil birçok silah ele geçirildiği ifade edildi.

900'den fazla gösteri düzenlendi.

Hong Kong'ta geri adım
DÜNYA
Hong Kong'ta geri adım

Hong Kong’da Haziran’dan bu yana 900’den fazla gösteri, halk toplantısı ve yürüyüş yapıldı. Barışçıl başlayan gösterilerin çoğu şiddet olaylarına dönüşerek polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalesiyle son buldu. Protesto gösterilerinde 6 ay içinde yüzde 30’dan fazlası 21-25 yaş aralığında olan yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı.

Göstericilere, göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullanılıyor.

Hong Kong'da protestolara neden olan tasarı geri çekilecek
DÜNYA
Hong Kong'da protestolara neden olan tasarı geri çekilecek

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti.

Gösterilerde yaklaşık 6 bin kişi göz altına alındı.

Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor
DÜNYA
Hong Kong'da protestolar devam ediyor
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