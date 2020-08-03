Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması olur Pakistan Başbakanı Han, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir çatışmanın "bölge için en kötü senaryo" olduğunu belirtti. Han, "Tahran ve Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor. Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2020, 18:58 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2020, 18:59 AA