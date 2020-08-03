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Dünya Pakistan Başbakanı Han En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistanın çatışması olur
ASYA

Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması olur

Pakistan Başbakanı Han, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir çatışmanın "bölge için en kötü senaryo" olduğunu belirtti. Han, "Tahran ve Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor. Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İmran Han
İmran Han

Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalına konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

  • Han, "Bölge için en kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan arasında çıkacak doğrudan bir çatışma." dedi.

Ülkesinin bunu engellemeye çalıştığını ifade eden Han, "Tahran ve Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor." şeklinde konuştu.

Han, Müslümanların Hindistan'da yaşadığı ayrımcılığa değinerek, "Hindistan'da Müslümanlara yapılanlar Yahudilerin Nazi Almanyası'nda yaşadıklarına benziyor." diye konuştu.

İnsani bir kriz

Ülkesinin Yemen'e barış getirmeye çalıştığını belirten Han, bölgede yaşananları "insani bir kriz" şeklinde nitelendirdi.

Han, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da, "Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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