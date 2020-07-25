Pakistan Başbakanı Han Ayasofya-i Kebir Camii kararı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Eserin, ahşap ile yapılmış en büyük Hilye-i Şerif olduğunu söyleyen İsmail Şentürk, Bir gün Ayasofya, cami olursa herhangi bir bedel talep etmeksizin yapmış olduğumuz bu eseri Ayasofya Camii'nde hediye edeceğimizi deklare etmiştik. Bugün de yine bu sözümüzün arkasındayız. Eğer yetkili mercilerden gerekli izinler alınabilirse bu eserimizi Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyoruz. İnşallah gerekli izinler alınabilir. İnşallah Ayasofya'da bu eserimizi görebilir ve bunun haklı gururunu yaşayabiliriz. Bizde bulunması artık şu noktadan sonra uygun düşmemektedir. En layık olduğu yer Ayasofya Camii'dir. Hat ile yapılmış özellikle örnekleri yakın ebatlarda var. Ancak ahşap olarak yapılmış örneği bulunmamaktadır. Ben değişik hat gruplarına, ahşap oyma gruplarına üye birisiyim. Sürekli araştırma yapıyorum. Bu ölçüde ahşap bir örnek yok diye konuştu.