Dünya Pakistan geleceğini seçiyor
ASYA

Pakistan geleceğini seçiyor

Pakistan halkı, 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek federal ve eyalet meclislerinin seçimi için sandık başında. Seçmenler 12 bini aşkın aday arasından federal meclis ve eyalet meclisleri için 849 kişi seçecek.

Haber Merkezi AA
85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.
85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde oy kullanacak vatandaşlar yerel saatle 08.00 itibariyle sandıklara gitmeye başladı. Vatandaşlar, dar bölge sisteminin uygulandığı ülkede kendi bölgelerinde yarışan adaylar arasından seçim yapacak.

AA

85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak. Hükümeti kuracak başbakan da NA üyeleri arasından seçilecek. Eyalet meclislerinde 577 ve NA'da 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor.

Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Reuters

İktidar olma yarışı

Seçimde üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor. Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) arasında geçiyor.

Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Reuters

Kampanya sürecine kan bulaştı

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi.

Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve yaralandı. 13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu.

Pakistan Ulema Camiası'nın (JUI) önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.

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