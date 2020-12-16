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Dünya Pakistan, Libya ordusunun eğitimine destek verecek
ASYA

Pakistan, Libya ordusunun eğitimine destek verecek

Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun eğitimi konusunda Pakistan da devreye giriyor. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya gelen Pakistanlı askeri yetkililer, Libya ordusu ile askeri alanda işbirliği yapmayı ve askeri eğitim desteği vermeyi planladıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya ordusunun eğitimi Türkiye'nin desteği ile devam ediyor.
Libya ordusunun eğitimi Türkiye'nin desteği ile devam ediyor.

Hafter güçlerine ağır darbeler vurarak, Trablus başta olmak üzere stratejik kent ve beldeleri işgalden temizleyen Libya ordusunun eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye'nin askeri desteği ile düzenli ordu pozisyonu alacak olan Libya, Pakistan ile de askeri iş birliği planlıyor.

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya gelen Pakistanlı askeri yetkili Atef Talha, iki ülke arasında iş birliği planlamalarını görüştü.

  • Pakistan Askeri Ataşesi Talha, Libya ordusunun eğitimi ve terörizmle mücadelesi konusunda eğitim desteği vermeyi planladıklarını açıkladı.

NEMRUŞİ: TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİMİZ SAKLI DEĞİL

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, ülkesinin Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasının açık ve ilan edilmiş olduğunu, Hafter ve onu destekleyenlerin ittifakları gibi gizli olmadığını söyledi.

Fransa 24 televizyonun İngilizce yayınına röportaj veren Nemruş, "Tavrını değiştirmesini ümit ederiz ancak Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Nemruş, Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bir kenara konması şartıyla siyasi çözüm için karşı tarafla görüşmelere hazır olduklarını vurguladı.

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