Dünya Pakistanda askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 personel hayatını kaybetti
ASYA

Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 personel hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde askeri helikopter düştü, 2'si binbaşı 6 personelden kurtulan olmadı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple helikopterin düştüğü belirtildi. Kazada 2'si binbaşı 6 personelin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 personel hayatını kaybetti
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde askeri helikopter düştü, 2'si binbaşı 6 personelden kurtulan olmadı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple helikopterin düştüğü belirtildi. Kazada 2'si binbaşı 6 personelin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu, son 2 ayda Belucistan’daki ikinci helikopter kazası oldu. Belucistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter, 2 Ağustos’ta düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı.

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