Dünya Pakistan Seçim Komisyonu 8 yıldır süren davada kararını verdi İmran Hanın batıdan fonlandığı belirlendi
ASYA

Pakistan Seçim Komisyonu 8 yıldır süren davada kararını verdi: İmran Han'ın batıdan fonlandığı belirlendi

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin

(PTI) yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığı ortaya çıktı. PTI'nın yabancı kaynak aldığı iddiasına ilişkin 8 yıldır süren davada kararını veren Pakistan Seçim Komisyonu, partinin ABD, İngiltere, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığını açıkladı. Aktarılan kaynakların Pakistanlı iş insanı Arif Naqvi tarafından Cayman Adalarından Islamabad merkezli PTI hesaplarına yatırıldığı belirlendi. Siyasi partilerin yabancı şirket ve bireylerden fon almasının yasak olduğu ülkede, İmrah Han'ın partisinin kapatılabileceği gündeme geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Seçim Komisyonu 8 yıldır süren davada kararını verdi: İmran Hanın batıdan fonlandığı belirlendi
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) anayasaya ve seçim kurallarına aykırı olarak yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığı iddiasına ilişkin 8 yıldır devam eden davada kararını verdi.

Seçim Komisyonunun aldığı kararda, PTI'nın yasalara ve seçim hukukuna aykırı olarak ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avustralya ve diğer ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığı açıklandı.

Komisyonun açıkladığı 34 kişi arasında, ABD ve İngiltere'de kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya bulunan ve adı kriket maçı aracılığıyla PTI'ya para aktarmayla gündeme gelen Dubai merkezli "The Abraaj Group" isimli şirketin kurucusu Pakistanlı iş insanı Arif Mesud Nakvi de yer alıyor.

KOMİSYONDAN ÇAĞRI: AÇIKLAMA YAPILMALI

İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi, komisyon tarafından 13 banka hesabını saklamaktan da suçlu bulundu. Komisyon tarafından bu eylemin yasalara aykırı olduğu vurgulandı. Kararını açıklayan komisyon, PTI'den konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

İMRAN HAN'IN PARTİSİ KAPATILABİLİR

Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin Seçim Komisyonunun kararını üst mahkemeye taşıyabileceği öğrenilirken olayın Anayasa Mahkemesine taşınması ve mahkemede PTI'nın suçlu bulunması halinde İmran Han'ın partisinin kapatılabileceği gündeme geldi.

Siyasi partilerin yabancı şirket ve bireylerden fon almasının yasak olduğu Pakistan'da seçim komisyonu, İmran Khan'ın komisyona "yanlış beyan" sunduğunu da ekledi.

FONLAR NASIL AKTARILDI?

Elde edilen bilgilere göre, Pakistan Adalet Hareketi, Dubai'de işletilen Wootton Cricket Limited'in hesapları aracılığıyla ilk etapta 2 milyon dolar transfer etti.

Sonrasında yapılan araştırmalarda Wooton Cricket Limited şirketinin, Dubai'de yer almasına rağmen dünyanın en büyük 5'inci bankacılık merkezi olarak kabul edilen Cayman Adalarında bir şirket olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Pakistanlı iş insanı Arif Naqvi
Pakistanlı iş insanı Arif Naqvi

Aktarılan kaynakların Pakistanlı iş insanı Arif Naqvi tarafından Cayman Adalarından Islamabad merkezli PTI hesaplarına yatırıldığı belirlendi.

Geçmiş dönemde adı güvenlik dolandırıcılığına karışan Arif Naqvi'nin ABD mahkemeleri tarafından incelendiği biliniyor.

PTI HESAPLARINA AKTARILAN PARALAR

Edinilen bilgiye göre, kayıtları çıkarılan 11,916.92 değerinde Rupi, HBL Freedom Accounts Civic Centre şirketinden PTI'nın Islamabad'daki hesaplarına geçirildi.

1 Temmuz 2009 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında bilinmeyen veya ilişiği olmayan 13 farklı hesaptan yatırılan ve ardından çekilen miktar şu şekilde oldu:

Faturada bulunan toplam miktarın 215.787.718 rupi olduğu görüldü.

Komisyon, katkıların davalı tarafça yasaklanmış kaynaklardan alındığı bilgisini paylaştı.


PAKİSTAN ADALET HAREKETİ'NDEN AÇIKLAMA

Kararın açıklanmasının ardından konuya ilişkin konuşan PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslamabad'daki Seçim Komisyonu önünde yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen paraların çoğunun Pakistanlılara ait olduğunu söyledi.

Hüseyin, Pakistan Adalet Hareketi'ne yapıldığı şekilde diğer partilerin de dış kaynaklarının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Seçim Komisyonunu partiye ön yargılı olmakla suçlayan Pakistan Adalet Hareketi'nin 4 Ağustos'ta protesto gösterisi düzenleyeceği öğrenildi.

KARAR SONRASI YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Gelişmelerin ardından hareketli anların yaşandığı Seçim Komisyonu önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Bölgeye yaklaşık 1000 emniyet memuru sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin giriş ve çıkışlarında konteynerlerle önlem alındı.

DAVA 2014'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR

PTI'nın yabancı kaynaklardan fon aldığına ilişkin dava, 2014'ten bu yana sürüyor.

Ülkede 2018 yılında PTI'nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuş; komite, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

PTI'ya yönelik iddialar arasında kara para aklama, yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

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