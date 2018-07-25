Dünya Pakistanda sandık kana bulandı 28 ölü
ASYA

Pakistan'da sandık kana bulandı: 28 ölü

Pakistan'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Pakistan'daki seçimlere kan bulaştı.
Pakistan'daki seçimlere kan bulaştı.

Pakistan'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.


Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi.

  • Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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