|
Dünya

PKK'ya her fırsatta kucak açan Almanya 'Filistin'e destek' gösterisine izin vermedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yaklaşık bin kişinin, Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapmasına izin verilmedi. Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.

Hüseyin Berk
19:20 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Almanya, Brandenburg Kapısı'nda Filistin için toplanan kalabalığa gösteri izni vermedi.

Almanya, Brandenburg Kapısı'nda Filistin için toplanan kalabalığa gösteri izni vermedi.

Berlin'de ​​​​​​​Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.

Almanya, Filistin'e destek yürüyüşüne izin vermedi

Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi.

Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Gözaltına alınanlar var

Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.

İsrail'e destek verdiler

Almanya’nın ve Berlin’in sembolü Brandenburg Kapısı, geçtiğimiz günlerde mavi beyaz ışıklar ve İsrail bayrağı ile donatılmıştı.

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın provokasyonlarına kucak açıyorlar

Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.







#Almanya
#Filistin
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat 500e fiyatı ve özellikleri