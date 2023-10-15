PKK'ya her fırsatta kucak açan Almanya 'Filistin'e destek' gösterisine izin vermedi

Berlin, skandal bir toplantıya evsahipliği yaptı. Geçtiğimiz cuma günü Sol Parti (Die Linke) ve Rosa Lüksemburg Vakfı’nın düzenlediği toplantıda CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, HDP’li Mithat Sancar, HDP’li eski vekil Ertuğrul Kürkçü ve PKK’nın Suriye’deki üst düzey isimlerinden İlham Ahmed aynı masada buluştu. Ahmed, oturumda Türkiye’yi işgalci olarak niteledi ve PKK’nın müzakerelere dahil edilmesini istedi.