PKK'ya her fırsatta kucak açan Almanya 'Filistin'e destek' gösterisine izin vermedi

Almanya, Brandenburg Kapısı'nda Filistin için toplanan kalabalığa gösteri izni vermedi.
Berlin'de Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.
Almanya, Filistin'e destek yürüyüşüne izin vermedi
Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi.
Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Gözaltına alınanlar var
Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.
İsrail'e destek verdiler
Almanya’nın ve Berlin’in sembolü Brandenburg Kapısı, geçtiğimiz günlerde mavi beyaz ışıklar ve İsrail bayrağı ile donatılmıştı.
Her fırsatta terör örgütü PKK'nın provokasyonlarına kucak açıyorlar
Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.