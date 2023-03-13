HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi

HDP'li Sezai Temelli Almanya'da PKK etkinliğine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin adaylık politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.
PKK paçavralarıyla donatılan etkinlikte boy gösterdi
Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken HDP'li Sezai Temelli Almanya'da düzenlenen PKK etkinliğine katıldı.
HDP'li Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğinde konuşma yaptı.
Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini söyleyip Öcalan'a selam gönderdi.
"Abdullah Öcalan'a selam olsun"
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek vermişti.