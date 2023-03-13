|
Reklam
Reklam
Gündem

HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken HDP'li Sezai Temelli Almanya'da düzenlenen PKK etkinliğine katıldı. Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini söyleyip Öcalan'a selam gönderdi.

11:26 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Sezai Temelli Almanya'da PKK etkinliğine katıldı.

HDP'li Sezai Temelli Almanya'da PKK etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin adaylık politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.

PKK paçavralarıyla donatılan etkinlikte boy gösterdi

Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken HDP'li Sezai Temelli Almanya'da düzenlenen PKK etkinliğine katıldı.

HDP'li Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğinde konuşma yaptı.

Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini söyleyip Öcalan'a selam gönderdi.

"Abdullah Öcalan'a selam olsun"

Temelli açıklamasında,
"Artık zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun"
dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek vermişti.

PKK elebaşı Karasu Altılı Masa'ya destek açıklaması yapmıştı

Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını öne süren elebaşı Karasu,
"Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" i
fadelerini kullanmıştı.



#HDP
#Sezai Temelli
#Almanya
#PKK
#Öcalan
2 saat önce
default-profile-img
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
ABD'nin Dallas şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi
Tekkeköy’de öğrencilere futbol eğitimi
Bilecik'te yolcu minibüsü dereye devrildi: 13 kişi yaralandı
Muharrem İnce 300 kişilik kadrosu olduğunu söyledi: Bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor
Suudi Arabistan İsrailli heyeti ülkeye sokmadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.