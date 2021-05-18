Dünya Roket saldırılarının ardından UNIFIL İsrail sınırında devriyelerini arttırdı
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Roket saldırılarının ardından UNIFIL İsrail sınırında devriyelerini arttırdı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında devriyeleri arttırdı. UNFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve yerel halkın güvenliğine zarar verecek olaylar yaşanmaması için bölgedeki devriyelerin arttırıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Roket saldırılarının ardından UNIFIL İsrail sınırında devriyelerini arttırdı
İsrail, Lübnan'ın kuzeyine roket saldırısı gerçekleştirmesi sonrası devriyeler artırıldı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında devriyelerin arttırıldığını bildirdi.

UNIFIL'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Lübnan ordusuyla koordinasyon içinde İsrail sınırı yakınlarında emniyeti sağlamak ve güçlendirmek için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve yerel halkın güvenliğine zarar verecek olaylar yaşanmaması için bölgedeki devriyelerin arttırıldığı ifade edildi.

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İsrail dün 6 roket fırlatmıştı

Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.

İsrail ordusu, dün gece de Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 6 roket atıldığını buna karşılık olarak roketlerin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğunu duyurmuştu.

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