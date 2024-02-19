Rus medyası bunu konuşuyor: Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti

'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Vladimir Putin, hafta sonu Türkiye'nin en güvenilir doğalgaz ortağı olduğunu söyledi.

'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Vladimir Putin, hafta sonu Türkiye'nin en güvenilir doğalgaz ortağı olduğunu söyledi.

Haberi TASS'la aynı başlıkla yayınlayan Russia Today televizyonuna göre, Vladimir Putin, Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını belirtti.

Yuşkov, Avrupa Birliği ülkelerine Rus gazının iki rota üzerinden sevk edildiğini, bunların TürkAkım boru hattı ve Ukrayna olduğunu söyledi. Analiste göre, Ukrayna hattı durdurulursa en fazla zararı kuzeybatı, batı ve orta Avrupa ülkeleri görecek.