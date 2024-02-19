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Dünya

Rus medyası bunu konuşuyor: Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin hem Orta Doğu'da hem de Karadeniz'de oynadığı role dair sözleri Rus medyasında geniş yankı uyandırdı.

09:35 - 19/02/2024 Pazartesi
Diğer
Putin
Putin
Rusya lideri
Vladimir Putin
'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Vladimir Putin, hafta sonu Türkiye'nin en güvenilir doğalgaz ortağı olduğunu söyledi.

İkinci yılı bitmek üzere olan Ukrayna işgalinin enerji sektöründeki yol açtığı dönüşüme değinen Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı ülkelerin Rus gazı ihracatına getirdiği sınırlamayı hatırlatıp doğalgazın TürkAkım boru hattı üzerinden sevkiyatıyla değişen dengeleri yorumladı.


"En güvenilir ortak"


"Türkiye, TürkAkım aracılığıyla en güvenilir ortak oldu"
diyen Putin'in sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu.

TASS haber ajansı,
'Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti'
başlığıyla sunduğu haberde Rusya liderinin söz konusu açıklamayı Rossiya-1 televizyon kanalından gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda yaptığını bildirdi.

Haberi TASS'la aynı başlıkla yayınlayan Russia Today televizyonuna göre, Vladimir Putin, Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını belirtti.


Komsomolskaya Pravda gazetesi, Putin'in Rus gazının TürkAkım boru hattından aktığını hatırlatmasını öne çıkardı, enerji güvenliği analisti Igor Yuşkov'un görüşlerine yer verdi.


Yuşkov, Avrupa Birliği ülkelerine Rus gazının iki rota üzerinden sevk edildiğini, bunların TürkAkım boru hattı ve Ukrayna olduğunu söyledi. Analiste göre, Ukrayna hattı durdurulursa en fazla zararı kuzeybatı, batı ve orta Avrupa ülkeleri görecek.




#Putin
#Türkiye
#enerji
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