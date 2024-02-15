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Dünya

Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tıp dünyasındaki gelişmelere dair yaptığı konuşmada, "Kanser aşısı üretmeye yaklaştık" dedi. Rusya'daki kanser vakalarının kontrol altına alınması için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Putin, 500'den fazla kanser kliniğin bu konuda aktif olarak çalıştığını ekledi.

09:29 - 15/02/2024 Perşembe
IHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da "Gelecek Teknolojileri Forumu"nda konuştu. Rus tıp dünyasındaki gelişmeleri aktaran Putin, Rus bilim insanlarının kanser aşısı geliştirme çabasında sona yaklaştığını belirterek, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar" dedi.


Rusya'daki kanser vakalarının kontrol altına alınması için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Putin, 500'den fazla kanser kliniğin bu konuda aktif olarak çalıştığını ekledi.




#Vladimir Putin
#Rus tıp dünyası
#Rusya
#Kanser aşısı
1 saat önce
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