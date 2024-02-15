Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail'in artık ABD dahil dünyadaki hiçbir ülkeyi dinlemediğinin çok açık olduğunu belirterek, "Öfke gözlerini kör etmiş durumda ve gittikleri yolda ilerleyerek uzun vadede kendi güvenlikleri açısından durumu çok daha kötü hale getireceklerine inanıyorum" dedi.