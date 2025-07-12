Rusya 26 seyir füzesi ve 597 İHA ile Ukrayna'ya saldırdı

Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 26 adet seyir füzesi ve 597 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Telegram hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.
- Rus ordusunun Ukrayna'ya 26 seyir füzesi ve 597 İHA fırlattığını aktaran Zelenski, Çernivtsi kentine düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi.
Rusya'nın saldırılarını durdurmak amacıyla Moskova'ya yönelik yaptırımlarla baskı kurulması çağrısını yineleyen Zelenski,
"Savaş ancak güçle durdurulabilir. Müttefiklerimizden yalnızca mesajlar değil, hayat kurtaracak eylemler bekliyoruz."
ifadelerini kullandı.
#Rusya
#Ukrayna
#Zelenski