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Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldı

Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldı

16:1211/07/2025, Cuma
AA
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Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu
Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunun kapatılmasına yönelik karar aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın, mayısta Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı. Bunun "düşmanca" bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Rusya'daki Polonya Maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunun kapatılmasına yönelik karar aldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Büyükelçiye, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunun faaliyetlerine izin veren kararın 29 Ağustos itibarıyla geri çekildiğine dair nota verildi. Ülkemize yapılan herhangi bir düşmanca adım tepkisiz ve sonuçsuz kalmayacak." ifadelerine yer verildi.

Olay

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir "kundaklama" olduğunu öne sürmüştü.


Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de bunun üzerine Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirmişti.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Rusya'ya yönelttiği suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğunu belirterek "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti." ifadelerini kullanmıştı.




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