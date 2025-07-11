Rusya: Yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaşmasını değerlendiren Peskov, bunun "ticari iş" olduğunu söyleyerek "Detaylar değişse de sonuç değişmiyor. Yine de Ukrayna'ya silah sağlanıyor." ifadelerini kullandı.





Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini dile getirdi.





"ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya'nın Ukrayna kriziyle ilgili yeni teklifler yaptığını bildirdi. Nedir bunlar?" sorusunu yanıtlayan Peskov, bunu belirli nedenlerden dolayı açıklamak istemediklerini söyledi.

'Avrupa, Ukrayna'daki savaşı uzatmaya çalışıyor'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya'ya "pes etmeyeceğiz" mesajı vererek Ukrayna'ya destek olmaya devam edecekleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşı uzatmaya çalıştığını kaydetti.





Peskov, Avrupa'nın, Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerini dikkate alması gerektiğini vurgulayarak "Merz, Rusya ile her alanda çatışmanın ve Avrupa'da agresif seferberliğin önde gelen savunucusu. Bunu ilerideki eylemlerimizde dikkate alacağız." şeklinde konuştu.





Fransa'da "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" olarak anılan Gönüllüler Koalisyonu karargahının kurulmasına işaret eden Peskov, "Moskova'nın bu konuda verdiği son derece açık ve tutarlı sinyallerin dikkate alınmaması ve anlayışla karşılanmaması üzücü. Bununla birlikte bu konu bizim için aşırı derece önemli. Yabancı askeri birliklerin sınırlarımıza yakın Ukrayna topraklarında konuşlandırılması kabul edilemez. Genel olarak, Avrupa liderlerinin bu konudaki ısrarcı yaklaşımı, militarist, çatışmacı, Rusya karşıtı ruh halleriyle uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.





'Ukrayna'yla esir asker takas süreci devam ediyor'

Sözcü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Rusya ile müzakerelerin, esir takası tamamlanana kadar yapılmayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Takas süreci devam ediyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı'nın belirttiği gibi, Ukrayna tarafından doğrudan yeni tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Arktika bölgesindeki duruma değinen Peskov, bu bölgenin çatışma yerine işbirliği alanı olması gerektiğini belirterek "Bir Arktik güç olan Rusya'nın bu bölgede kendi doğal çıkarları var. Rusya bu bölgeye keşfetmeye devam ediyor, bu konuda birçok ülkeyle işbirliği yapıyor ve bunu yapmaya devam edecek." dedi.







