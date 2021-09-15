Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov Putin kendisini iyi hissediyor
ASYA

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin kendisini iyi hissediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, çalışma arkadaşlarından birinde korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini iyi hissettiğini ve sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin kendisini iyi hissediyor
Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanıİmamali Rahman ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı’nda çalışan bir personelde korona virüs (Covid-19) tespit edildiğini belirterek, kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Rus liderin karantina kararının ardından bugün Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı basın açıklamasında, Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini duyurdu.

Putin’in daha önce Kovid-19’a karşı Sputnik V aşısı olduğunu hatırlatan Peskov, "Putin kendini çok iyi hissediyor. Tamamıyla sağlıklı ve çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim. Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu. Putin’in etkinlik düzeyi ise daha da yüksek" dedi.

Putin karantina altında
DÜNYA
Putin karantina altında

Ayrıca doktorlar tarafından Putin’e gerekli testlerin yapıldığını ve çevresinde çalışan kişilerin en aza indirildiğini aktaran Peskov, "Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in karantina sürecinin ne zaman sonlanacağına ise doktorların karar vereceğini bildirdi.

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