Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde taraflar kendi şartlarını masaya koyacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelirken Putin'in İstanbul'daki toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

"Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek"

"Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek"

Öte yandan bugün İstanbul’da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmeleri için gelen Rus heyeti ise kente ulaştı.

Müşavirini başkanlık yapması için görevlendiren Putin’in katılmayacağı görüşmelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise

Müşavirini başkanlık yapması için görevlendiren Putin’in katılmayacağı görüşmelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise

İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde her iki tarafın savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor.