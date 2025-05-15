Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile İstanbul'daki barış müzakerelerine katılmayacağını duyurdu.
Dünyanın gözü İstanbul'a çevrilmiş durumda.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde taraflar kendi şartlarını masaya koyacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelirken Putin'in İstanbul'daki toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.
Peskov: Putin katılmayacak
Öte yandan bugün İstanbul’da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmeleri için gelen Rus heyeti ise kente ulaştı.
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim
İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde her iki tarafın savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor.