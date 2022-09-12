Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki operasyonlar devam edecek

Ukrayna, karşı saldırı hamleleriyle Rus güçlerinden geri aldıkları toprakların genişlediğini açıklarken Kremlin’den “Özel askeri operasyon devam ediyor ve belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek” açıklaması geldi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’da başlattığı savaşta son duruma ilişkin bilgiler verdi.

"Müzakere için umut yok"

Peskov, Kiev’le müzakere için “umut olmadığını” vurguladığı konuşmasında şöyle devam etti:

“Özel askeri operasyon devam ediyor ve belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek”

Ukrayna ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Rusya’ya karşı savunmada 3 bin kilometre karelik alanın geri alındığı belirtildi.

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