Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov Ukraynadaki operasyonlar devam edecek
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki operasyonlar devam edecek

Ukrayna ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Rusya’ya karşı savunmada 3 bin kilometre karelik alanın geri alındığı belirtilirken, Kremlin’den yapılan açıklamada ise 'operasyonlar sürecek' mesajı verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukraynadaki operasyonlar devam edecek
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Ukrayna, karşı saldırı hamleleriyle Rus güçlerinden geri aldıkları toprakların genişlediğini açıklarken Kremlin’den “Özel askeri operasyon devam ediyor ve belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek” açıklaması geldi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’da başlattığı savaşta son duruma ilişkin bilgiler verdi.

"Müzakere için umut yok"

Peskov, Kiev’le müzakere için “umut olmadığını” vurguladığı konuşmasında şöyle devam etti:

“Özel askeri operasyon devam ediyor ve belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek”

Ukrayna ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Rusya’ya karşı savunmada 3 bin kilometre karelik alanın geri alındığı belirtildi.

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