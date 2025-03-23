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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor"

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor"

16:3623/03/2025, Pazar
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor." dedi. Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD'nin dünya siyasetini etkilediğini söyleyen Peskov, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliği için büyük potansiyelin olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen son telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, bu görüşmenin en uzun görüşmelerden biri olduğunu, iki liderin yüz yüze görüşmesini yakınlaştırdığını vurguladı. Peskov, "İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi, yapıcı bir ortam var." ifadesini kullandı.

Peskov, Ukrayna ordusunun, Rus enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin sözlerinin karşılığı yok. Rus tarafı birkaç gündür sözünü yerine getiriyor. Kiev için bu söylenemez." şeklinde konuştu.

"Ukrayna krizinin temel nedenleri çözülmeden savaş durdurulamaz"

Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına değinen Peskov, "Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor. Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor. Bu çok ilginç. Avrupa, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı düşünmek yerine, ki bunlar çözülmeden savaş durdurulamaz, NATO birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı planlıyor." diye konuştu.

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarına ilişkin ise "Bu çok tehlikeli." dedi. Sözcü Dmitriy Peskov, er ya da geç Avrupa'ya barıştan yana gerçek siyasetçilerin yönetime geleceği umudunu paylaştı.

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