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Rusya Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim birimini ele geçirdi

15:533/04/2025, Perşembe
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, son durumu paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, son durumu paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Veseloye ve Zaporijya'da Lobkovoye yerleşim birimlerini Ukrayna ordusundan aldıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.


Çatışma alanında Rus ordusunun ilerlediğine işaret edilen açıklamada,
"Doğu grubuna bağlı birlikler, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Veseloye yerleşim birimini kurtardı. Dinyeper grubuna bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesindeki Lobkovoye yerleşim birimi kurtarıldı" i
fadelerine yer verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın roket ve uzay sanayisi işletmelerini, insansız hava araçları üretim atölyelerini, mühimmat depolarını ve askeri birlikler ile teçhizatın bulunduğu 148 bölgeyi vurarak tahrip ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 660 uçak, 283 helikopter, 49 bin 562 insansız hava aracı, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 644 tank ve zırhlı araç, bin 533 çok namlulu roketatar, 23 bin 198 obüs ve havan topu ile 33 bin 624 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.



#Donetsk
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#Zaporijya

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