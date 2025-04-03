Rusya Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın roket ve uzay sanayisi işletmelerini, insansız hava araçları üretim atölyelerini, mühimmat depolarını ve askeri birlikler ile teçhizatın bulunduğu 148 bölgeyi vurarak tahrip ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 660 uçak, 283 helikopter, 49 bin 562 insansız hava aracı, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 644 tank ve zırhlı araç, bin 533 çok namlulu roketatar, 23 bin 198 obüs ve havan topu ile 33 bin 624 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.