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Trump'ın vergi listesinde dikkat çeken 'Rusya' ayrıntısı

Trump'ın vergi listesinde dikkat çeken 'Rusya' ayrıntısı

12:103/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
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Trump'ın listesinde Rusya'nın yer almaması dikkat çekti.
Trump'ın listesinde Rusya'nın yer almaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün dünya genelinde 185 ülkeyi etkileyen yeni gümrük vergilerini duyurdu. Ancak, dikkat çeken bir ayrıntı ise Rusya'nın bu listeye dahil edilmemiş olması.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesi öngörüldü.


Trump, bugünden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.


Yeni gümrük vergileri listesinde ABD'nin 185 ticaret ortağı bulunurken, Rusya bu listede yer almadı.


Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarının zaten önemli bir ticareti engellediği için söz konusu listeye dahil edilmediğini belirtti.


Ticaret 3,5 milyar dolara düştü


ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine kıyasla önemli ölçüde daraldı.


2021'de yaklaşık 36 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 3 milyar 500 milyon dolara düştü.


ABD'nin Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarına ek olarak, Trump kısa bir süre önce Rus petrolü alıcılarını cezalandırıcı gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.


ABD, geçen yıl Ukrayna'dan ithal ettiğinden daha fazla malı Rusya'dan ithal etti. 2024’te Rusya'dan ABD'ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna'dan yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı.




#Trump
#ABD
#vergi

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