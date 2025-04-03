Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci 10 aydır kesintisiz devam ediyor

"Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir. Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.