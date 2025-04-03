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Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:463/04/2025, Perşembe
AA
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Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 9.530,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,36 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.530,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,46 ile spor oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

#BIST
#BIST100
#Piyasalar

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