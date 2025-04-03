Mart ayı enflasyon verilerini merak eden emekliler, kiracılar ve ev sahipleri açıklanacak rakamları heyecanla bekliyordu. Özellikle maaş hesaplamaları ve kira artış oranları için kritik önem taşıyan bu veriler belli oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini duyurdu.





Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.





Ay ay enflasyon





Enflasyon, Ocak ayında aylık yüzde 5,03 artış göstererek yıllık yüzde 42,12'ye ulaştı.





Şubat ayında ise enflasyon, aylık yüzde 2,27 artışla yıllık yüzde 39,05 seviyesine geriledi.





Mart ayında enflasyon, aylık yüzde 2,46 oranında artarak yıllık yüzde 38,10'a indi.









TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.





En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzd 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde1 ,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.





Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.





Mart ayı enflasyon beklentisi ne yöndeydi?





AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.





Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyordu.







