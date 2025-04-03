Karmod Romanya'da ofis ve yatakhane binaları kurdu

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, iş makineleri satış ve kiralama firması için inşa edilen konteyner yapıların başkent Bükreş'te kurulumu tamamlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Konteyner Genel Müdürü Abdullah Yüceer, operasyon merkezi ofisi ve 120 kişilik yatakhane binasının yer aldığı konteyner binaların kurulumunu 12 günde tamamlayarak teslim ettiklerini belirtti.

Konteyner yapılarının hizmet sektörü ve üretim tesislerinde kalıcı bina çözümü olarak tercih edilmeye başlandığını vurgulayan Yüceer, “Şantiye yapı grubunun bir parçası olan konteyner binalar son dönemde hizmet sektörü ve üretim tesislerinde kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Hızlı inşa süresi avantajıyla bilinen konteyner yapıların kalıcı bina çözümü olarak tercih edilmesinde yapı güvenliği ve yalıtım üstünlükleri temel etkenler arasında. Karmod yeni nesille başlayan süreç konteyner yapıları geçici kullanımdan uzun ömürlü kalıcı kullanıma yükseltti” değerlendirmesinde bulundu. Abdullah Yüceer, Bükreş'te inşaat ve alt yapı projelerine iş makinesi satışı ve kiralama hizmetleri sunan firma için toplam 642 metrekare iki ayrı binayı 12 günde teslim ettiklerinin altını çizdi.