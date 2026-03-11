Rusya: Üçlü müzakerelerin yeni turu İstanbul’da olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun İstanbul'da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Müzakerelere katılan tüm tarafların İstanbul'a sıcak baktığını aktaran Peskov, istişarelerin Türkiye'de devam edebileceğini belirterek, “Elbette İstanbul seçeneği mevcut ve tüm taraflar buna çok olumlu yaklaşıyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müzakere sürecindeki yapıcı rolüne dikkati çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üçlü formattaki görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu girişimi takdirle karşılıyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.