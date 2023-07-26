|
Dünya

Rusya'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a dikkat çeken teklif

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a parlamenterler aracılığıyla üçlü bir diyalog başlatma teklifinde bulundu." dedi.

09:19 . 26/07/2023 Çarşamba
Diğer
Sergey Lavrov

Sergey Lavrov

Azerbaycan Dışişleri Bakanı
Ceyhun Bayramov
, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasında önemli bir görüşme yapıldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bir sonraki toplantısının bu yıl yapılması planlandığını belirterek, "Umarız müzakere süreci devam eder. Hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın sadece Rusya'yı değil, diğer ülkeleri de arabulucu olarak kullanmakla ilgilendiğini anlıyoruz. Bakü ve Erivan arasında bir anlaşmaya varılması yönünde atılan adımları ve bizim gibi bu yönde çalışanların isteklerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bu Azerbaycan ve Ermeni halklarının çıkarlarını esas almalıdır" dedi.

Rusya'dan üçlü diyalog teklifi

Bugünkü müzakerelerin diğer alanlarda da müzakere sürecine olumlu bir ivme kazandırmasını umduğunu belirten Lavrov,
"Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a parlamenterler aracılığıyla üçlü bir diyalog başlatma teklifinde bulundu. Şu aşamada en yakın sonuç, üç başbakan yardımcısının başkanlığındaki üçlü çalışma grubunda varılan ve bölgede ulaşım iletişiminin kesilmesine ilişkin belirli konularda anlaşmaya varılan anlaşmadır. Bu bağlamda, ulaştırma sektöründe sadece bölgesel değil, daha geniş nitelikte gelecek vaat eden projelerin hayata geçirilmesi için perspektifler açılacaktır"
ifadelerini kullandı.

#Azerbaycan
#Ermenistan
#Rusya
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanından "morton nöroma" hastalığına ilişkin uyarılar