Rusya'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a dikkat çeken teklif

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bir sonraki toplantısının bu yıl yapılması planlandığını belirterek, "Umarız müzakere süreci devam eder. Hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın sadece Rusya'yı değil, diğer ülkeleri de arabulucu olarak kullanmakla ilgilendiğini anlıyoruz. Bakü ve Erivan arasında bir anlaşmaya varılması yönünde atılan adımları ve bizim gibi bu yönde çalışanların isteklerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bu Azerbaycan ve Ermeni halklarının çıkarlarını esas almalıdır" dedi.