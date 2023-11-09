Rusya'dan İsrail'e 'nükleer bomba' tepkisi: Soykırım tehdidi bir hazırlık olduğunu gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - İsrailli Bakan Eliyahu
İsrailli Bakan Eliyahu, geçen günlerde katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı. Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu. Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze'de nükleer bomba kullanılabileceğine dair açıklamasını değerlendirdi.
Böyle açıklamaların Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil halkın nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geldiğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti: