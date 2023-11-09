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Dünya

Rusya'dan İsrail'e 'nükleer bomba' tepkisi: Soykırım tehdidi bir hazırlık olduğunu gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrailli Bakan Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidinin 'kabul edilemez' ve 'kışkırtıcı' olduğunu belirtti. "Bu bir soykırım tehdidi mi?" diyen Zaharova, " Bu tür açıklamalar, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamakla kalmıyor, bu silahın kullanılmasını ihtimalini değerlendirme hazırlığını gösteriyor." tepkisini gösterdi.

18:38 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:11 - 9/11/2023 Perşembe
AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - İsrailli Bakan Eliyahu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - İsrailli Bakan Eliyahu

İsrailli Bakan Eliyahu, geçen günlerde katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı. Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu. Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

Rusya'dan İsrail'in 'nükleer' tehdidine tepki: Soykırım tehdidi hazırlık olduğunu gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze'de nükleer bomba kullanılabileceğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova,
"Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belirli nedenlerden dolayı son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. "
ifadesini kullandı.

Böyle açıklamaların Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil halkın nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geldiğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu bir soykırım tehdidi mi? Bu tür açıklamaların hiçbir gerekçesi yok ve olamaz. Bu tür açıklamalar, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamakla kalmıyor, uygun olmayan senaryolarda bu silahın kullanılmasını ihtimalini değerlendirme hazırlığını gösteriyor."

İsrail propagandası yapan fütürist Harari'den akılalmaz cevap: Nükleer silahlarla kendini savunabilir
İsrail propagandası yapan fütürist Harari'den akılalmaz cevap: Nükleer silahlarla kendini savunabilir

Bebek katili İsrail'in 30 günde 10 binden fazla Filistinli sivili katletmesine ses çıkarmayan Siyonist fütürist Yuval Noah Harari, Japon televizyon kanalı Asahi'ye verdiği röportajda İsrail'in nükleer silahlarını kullanması gerektiğini savundu. Her seferinde özgürlük ve eşitlikten dem vuran Harari, “İsrail şu anda yıllardır içinde bulunduğumuz en büyük tehlike içinde ve aslında tüm bölge yıllardır en büyük tehlike içinde. Teorik olarak nükleer savaştan sadece 24 saat uzakta olabiliriz, çünkü Hizbullah ve diğer İranlı müttefiklerinin saldıracağına dair inandırıcı bir tehdit var. İsrail, 10 binlerce füzeyle saldırabilir. Bu durumda İsrail, nükleer yetenekleri de dahil olmak üzere sahip olduğu tüm silahlarla kendini savunabilir” diyerek Gazze'deki sivillere yaşama hakkını görmezlikten geldi.



#Rusya
#İsrail
#Nükleer
#Gazze
34 dakika önce
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