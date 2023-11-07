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Dünya

İsrail'in 'nükleer' çıkışına ABD'den tepki: Bu kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

11:30 - 7/11/2023 Salı
AA
Vedant Patel

Vedant Patel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm tarafların nefret dolu söylemlerden kaçınmasının önemine değinen
Patel, Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik açıklamasının "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.

AA muhabirinin "ülkesinin İsrail'e yaptığı çağrıların İsrail'i uluslararası hukuka uygun davranmaya zorlamada yetersiz kaldığını düşünüp düşünmediğine" yönelik sorusunu cevaplayan Sözcü Yardımcısı Patel, İsrailli ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerde, sivillerin korunması ve Hamas ile siviller arasında ayrım yapılması gerektiği konusunda son derece net olduklarını ifade etti.

Devam eden diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Patel, konuyu gündeme getirmeye de devam edeceklerini kaydetti.

ABD'nin İsrail'in eylemlerini desteklediği veya endişe duyup duymadığı konusundaki soruya ise Patel, "İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini koruma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. 7 Ekim'de yaşananların dünyadaki hiçbir ülke tarafından kabul edilebilecek bir şey olmadığına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Eliyahu'nun "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

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Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

#ABD
#Amihai Eliyahu
#Gazze
#Hamas
#İsrail
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