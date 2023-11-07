İsrail'in 'nükleer' çıkışına ABD'den tepki: Bu kabul edilemez

ABD ve Avrupa, bütün “değerlerini”, uydurulmuş Tevrat’tan üretilmiş bir “vahşet ve soykırım projesi” için feda etti. Hak, hukuk, uluslararası anlaşma, evrensel metinler, devletler hukuku, diplomasi, insanlık değerleri, vicdan… “Batı medeniyeti”nin temsilcisi ABD ve Avrupa için artık bunlar, sadece sözlükte tanımı olan kavramlar. ABD ve Avrupa’yı arkasına alan İsrail terör devleti, 4 bin 104’ü çocuk, 2 bin 641’i kadın 10 bin 22 kişiyi katletti. Çoğunu yerinden ettiği Gazzelilerden geride kalanlara, 4 saat içinde evlerini terk etmeleri için havadan broşür atan katil devlet, insanların çaresizlikleriyle alay ediyor.