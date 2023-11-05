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Dünya

İsrailli bakandan nükleer bomba açıklaması: Olasılıklardan biri

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi. 'Hastaneler bombalanabilir' fetvası veren 43 hahamdan sonra; bin doktor da Gazze'deki hastanelerin bombalanmasını talep ettikleri bildiri yayımladı.

12:07 - 5/11/2023 Pazar
AA
'Hastaneler bombalanabilir' fetvası veren hahamlardan sonra işgalci doktorlar: Yok edilmeli.

'Hastaneler bombalanabilir' fetvası veren hahamlardan sonra işgalci doktorlar: Yok edilmeli.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.



Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.


İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu.

"Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler"


Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.


Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı" cevabını verdi.


Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri" ifadelerini kullandı.



İşgalci doktorlar da Gazze'deki hastanelerin bombalanmasını istedi


"Hastaneler bombalanabilir" fetvası veren 43 hahamdan sonra; bin doktor da Gazze'deki hastanelerin bombalanmasını talep ettikleri bildiri yayımladı.


Kendilerine "Sorumlu doktorlar" diyen işgalcilerin imzaladıkları bildiriden:


▪️ "Hastane içindeki 'terör karargahlarına' saldırmak IDF'nin hakkı ve görevidir."


▪ "Hamas'ın saklandıkları her yer meşru yıkım hedefidir. Hastane de olsa yok edilmesi zorunluluğu vardır."


Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!
Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı; katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldüğünü, en az 24 bin kişinin de yaralandığını bildirirken Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin de İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait bir evde toplanan İsrail askerlerini vurduğu öğrenildi. Hamas, yaptığı açıklamada ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere 'Halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına' kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi... İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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