Dünya Rusyadan karşı hamle Lavrov Yunanistan ziyaretini iptal etti
ASYA

Rusya'dan karşı hamle: Lavrov Yunanistan ziyaretini iptal etti

Yunanistan'ın Rus diplomatlarını ülkeden kovmasının ardından Rusya'dan yeni bir adım geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yunanistan ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, “Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor” açıklamalarında bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Yunanistan'ın içişlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus diplomatları kovmasının ardından Rusya'dan hamle geldi. Reuters haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yunanistan ziyaretinin iptal edildiği ifade edildi.

Bir diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor” açıklamalarında bulundu. Zaharova şunları söyledi:

Yunanistan çok büyük bir baskıya maruz kalıyor. Özellikle İngiltere’nin bu kışkırtıcı baskılarına karşı Yunanistan’ın dayanabileceğini düşünüyorum. Rusya’ya karşı çok aşamalı uygulanan bir oyun var. Bu olay Yunanistan’ın da içine çekildiği bir oyundu.

Yunanistan geçtiğimiz günlerde 2 Rus diplomatı Rusya’ya göndermiş, Yunanistan’a giden 2 Rusya vatandaşını da geri çevirmişti.

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