Dünya Yunanistandan Rusyaya tepki Kimse karışamaz
AVRUPA

Yunanistan'dan Rusya'ya tepki: Kimse karışamaz

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina-Moskova kriziyle ilgili, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Moskova arasında devam eden "diplomat krizine" ilişkin, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." açıklamasında bulundu.

  • Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Yunanistan'ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi kararı almasına yönelik eleştirilerine karşılık verildi.

Rus sözcünün ifadelerinin "üçüncü bir ülkeye saygısızlık ve bugünün dünyasını anlama eksikliğinin karakteristik bir örneği" olarak nitelendiği açıklamada, "Bugünün dünyasında büyüklüklerine bakılmaksızın ülkeler özgürdür ve özgür, çok yönlü ve demokratik bir dış politika uygulayabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rus diplomatlara ilişkin kanıtları zamanında Rusya'ya ilettiği belirtilerek, "Zaten Rus makamları, adamlarının ne yaptıklarının gayet farkında." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan 2 Rus diplomatı sınırdışı etti
DÜNYA
Yunanistan 2 Rus diplomatı sınırdışı etti

Rus dışişlerinin açıklamalarının Rus diplomatların faaliyetlerini haklı çıkarmaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." uyarısında bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "kirli provokasyonlara sürüklenen" Yunanistan'ın Rus diplomatlara yönelik kararının NATO ortaklarından gelen baskı sonucu alındığını savunarak, bunun karşılıksız kalmayacağını bildirmişti.

  • Yunanistan geçen hafta, "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'si için sınır dışı, 2'si için de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.
  • Yunan basınında çıkan haberlerde, diplomatların, Makedonya ile olan 'isim sorunu' meselelerine ülkede gösterileri ve tepkilerin artmasını teşvik ederek müdahale etmeye çalışmakla suçlandığı ileri sürülmüştü.
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